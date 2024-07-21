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Джек Уайт представил сольный альбом, который можно купить только в его магазинах

Рок-музыкант Джек Уайт выпустил новый альбом. Безымянная пластинка доступна только на виниле для покупателей в одном из магазинов лейбла Third Man Records в Нэшвилле, Детройте и Лондоне. Релиз получили те, кто 19 июля совершил любую покупку в Third Man Records.

Источник: Звук

Рок-музыкант Джек Уайт выпустил новый альбом. Безымянная пластинка доступна только на виниле для покупателей в одном из магазинов лейбла Third Man Records в Нэшвилле, Детройте и Лондоне. Релиз получили те, кто 19 июля совершил любую покупку в Third Man Records.

Неизвестно, появится ли альбом на других платформах. Пресс-секретарь артиста отметил, что также удивлен новой записью, как и все остальные, сообщает Rolling Stone.

Те, кто уже послушал запись, сравнили ее с предыдущей пластинкой Джека Fear of the Dawn (2022). Также один из фанатов назвал релиз «одним из самых грубых альбомом Уайта со времен The White Stripes».

Ранее рок-группа Deep Purple выпустила 23-й студийный альбом «=1».