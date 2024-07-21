Сегодня, 21 июля, на десятках улиц в Аксае произошло частичное отключение электричества из-за технологического нарушения в сети. Об этом сообщили в телеграм-канале АО «Донэнерго».
— В 9 часов утра произошло технологическое нарушение в сети. Ожидаем завершение работ смежной сетевой организации. Электроснабжение будет возобновлено без предупреждения, — добавили в энергокомпании.
Известно, что отключения местами затронули Вокзальный спуск, переулки Балочный, Бондарчука, Восточный, Гремучий, Дачный и Клубный, а также улицы Буденного, Ватутина, Гагарина, Герцена, Гулаева, Жданова.