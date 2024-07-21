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На десятках улиц в Аксае произошло частичное отключение электричества

В Аксае произошли отключения из-за технологического нарушения в сети.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 21 июля, на десятках улиц в Аксае произошло частичное отключение электричества из-за технологического нарушения в сети. Об этом сообщили в телеграм-канале АО «Донэнерго».

— В 9 часов утра произошло технологическое нарушение в сети. Ожидаем завершение работ смежной сетевой организации. Электроснабжение будет возобновлено без предупреждения, — добавили в энергокомпании.

Известно, что отключения местами затронули Вокзальный спуск, переулки Балочный, Бондарчука, Восточный, Гремучий, Дачный и Клубный, а также улицы Буденного, Ватутина, Гагарина, Герцена, Гулаева, Жданова.

энергетика