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Глобальный сбой Windows: сколько компьютеров пострадало

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Порядка 8,5 миллиона устройств, работающих на базе операционной системы Windows, затронул глобальный сбой в работе техники, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение корпорации Microsoft.

Источник: Sputnik.md

«По нашим оценкам, обновление (компании — ред.) CrowdStrike затронуло 8,5 миллиона устройств Windows, или менее 1% от общего числа устройств Windows».

говорится в сообщении в блоге Microsoft.

Для реагирования на инцидент и устранение причин сбоя были направлены сотни инженеров и экспертов Microsoft, которые напрямую работали с клиентами, отмечает источник.

«Этот инцидент демонстрирует взаимосвязанную природу нашей обширной экосистемы — поставщиков глобальных облачных услуг, программных платформ, поставщиков средств безопасности и другого программного обеспечения, а также клиентов».

добавили в американской корпорации.

Утром 19 июля начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.