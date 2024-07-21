В Омске нехватка мужчин: их на 100 тысяч меньше, чем женщин

Омстат представил свежую статистику по соотношению мужчин и женщин в регионе. По традиции омичек больше.
По данным ведомства, на начало 2024 года в городе проживало 605 811 жительниц и 498 674 людей мужского пола. Таким образом, женщин оказалось на 107 тысяч больше. В области ситуация похожая: 980 169 женщин и 837 924 мужчины.
Также отмечается, что больше миллиона жителей (1 022 702) находятся в трудноспособном возрасте. А по остальным подсчётам статистиков, 353 704 жителя — младше этого возраста, 441 687 человек — старше.
Ранее мы писали, что омская журналистка Мария Гавриленко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала, что её восьмилетней дочери снова начислили по ошибке чужие долги. Напомним, что судебные приставы из разных регионов по какой-то причине предъявили восьмилетней девочке претензии на общую сумму в 700 тысяч рублей. В списке были просроченные микрозаймы, взятые третьими лицами, другие долги и даже требование о возврате выплаты на капитальный ремонт. Позже стало известно, что ситуация закончилась хорошо — информация об исполнительных производствах исчезла из аккаунта девочки в «Госуслугах». Однако, как пишет Мария, прошло меньше суток, как её ребёнку снова назначили задолженность.