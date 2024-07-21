В Омске нехватка мужчин: их на 100 тысяч меньше, чем женщин

Ранее мы писали, что омская журналистка Мария Гавриленко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала, что её восьмилетней дочери снова начислили по ошибке чужие долги. Напомним, что судебные приставы из разных регионов по какой-то причине предъявили восьмилетней девочке претензии на общую сумму в 700 тысяч рублей. В списке были просроченные микрозаймы, взятые третьими лицами, другие долги и даже требование о возврате выплаты на капитальный ремонт. Позже стало известно, что ситуация закончилась хорошо — информация об исполнительных производствах исчезла из аккаунта девочки в «Госуслугах». Однако, как пишет Мария, прошло меньше суток, как её ребёнку снова назначили задолженность.