После открытия Шакшинского моста в Уфе скорость на нем ограничат до 20 км/ч

Напомним, мост начали капитально ремонтировать 31 июля 2023 года. Изначально открыть его планировалось 28 февраля 2025 года, но позже власти сообщили, что завершат ремонт на квартал раньше — в конце 2024 года. Мост ремонтируют в рамках в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».