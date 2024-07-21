После открытия Шакшинского моста в Уфе скорость на нем ограничат до 20 км/ч

Через несколько дней, 24 июля, в Уфе после полного перекрытия снова откроют Шакшинский мост. По словам главы администрации Калининского района Газизьяна Ахмедьянова, в первое время здесь установят ограничение скорости в 20 км/ч.
Чиновник назвал эти меры «технологической необходимостью». Здесь установят камеру фиксации нарушений скоростного режима. Также власти призывают соблюдать дистанцию между транспортными средствами.
— Подрядные организации работают ежедневно и круглосуточно, в целом выдерживая все графики производства работ, — добавил Газизьян Ахмедьянов. — На правой стороне моста завершена укладка двух слоев асфальта, ведется монтаж ограждений.
Специалисты уже начали монтировать освещение, дорожные рабочие трудятся над подъездными путями.
Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев объяснил, почему важно было полностью перекрывать мост.
— Это было необходимо, чтобы при проведении работ исключить колебания конструкций, — отметил градоначальник.
Напомним, мост начали капитально ремонтировать 31 июля 2023 года. Изначально открыть его планировалось 28 февраля 2025 года, но позже власти сообщили, что завершат ремонт на квартал раньше — в конце 2024 года. Мост ремонтируют в рамках в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Дорожники заменят здесь все балочные пролетные строения, опорные части, деформационные швы и конструктивные элементы устоев моста. На сегодняшний день его готовность составляет 50 процентов.
Администрация города заверила уфимцев, что после капитального ремонта мост должен прослужить еще 50 лет.