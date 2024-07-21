Хоррор «Собиратель душ» с Николасом Кейджем выйдет в России 25 июля

Выверенность формы и скудность содержания ставили в укор, кажется, всем фильмам хоррормейкера Оза Перкинса — автора страшной сказки «Гретель и Гензель», последовательно идущего по стопам своего отца, звезды «Психо» Энтони Перкинса, который связал всю жизнь с хичкоковской франшизой. В рамках «Собирателя душ» все то же самое высказывается уже в четвертый раз, но с меньшим энтузиазмом: прокатная компания Neon сумела так расхайпить картину, что она заблаговременно стала восприниматься одним из главных ужастиков года. Честно говоря, тяжело удержаться от того, чтобы не запрыгнуть на подножку этого поезда, тем более что поводов плеваться желчью действительно оказалось меньше обычного. Хотя при большом желании можно, разумеется, включить старую шарманку: люди не врут, когда говорят, что «Собиратель» близок по вайбу «Молчанию ягнят», но нужно понимать, что это, конечно, и близко не «Молчание ягнят», — на мгновенную классику вроде финчеровских «Семи», «Зодиака» и «Девушки с татуировкой дракона», которые тоже читаются в местном анамнезе, рассчитывать не приходится.