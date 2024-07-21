«Теперь это ваша собака и ваши проблемы!»: в Иркутске больную дворняжку бросили в ветклинике, узнав стоимость лечения

— Проводить такие манипуляции в домашних условиях нереально. Собака бы погибла. Администратор объяснила это женщине и назвала стоимость — 3000 рублей в сутки. Та изменилась в лице и поспешила выйти на улицу. Сказала, что хочет «подышать». Когда наш сотрудник вышла следом, та устроила скандал. Якобы мы должны лечить животное бесплатно. И добавила: «Теперь это ваша собака и ваши проблемы!». Затем села в такси и уехала.