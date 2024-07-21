«Теперь это ваша собака и ваши проблемы!»: в Иркутске больную дворняжку бросили в ветклинике, узнав стоимость лечения

Днем 20 июля в одну из ветклиник Октябрьского округа Иркутска обратилась женщина, которая попросила специалистов осмотреть раненую собаку. Небольших размеров дворняга практически не двигалась и находилась в тяжелом состоянии. Ветеринары пришли к выводу, что у животного дыхательная недостаточность, вызванная сильным ударом. Наиболее вероятными причинами были: ДТП, либо жестокое обращение со стороны человека.
— Что именно произошло, остается только догадываться, — рассказала корреспонденту КП-Иркутск главврач ветклиники Анна. — Женщина уверяла, что не является хозяйкой. Мол, она нашла собаку и захотела помочь.
Сибирячка заплатила 700 рублей за прием. Но четвероногой требовался стационар: постоянное наблюдение ветеринаров, обезболивающие уколы и восстановление в кислородной камере. Как минимум на 3−4 дня.
— Проводить такие манипуляции в домашних условиях нереально. Собака бы погибла. Администратор объяснила это женщине и назвала стоимость — 3000 рублей в сутки. Та изменилась в лице и поспешила выйти на улицу. Сказала, что хочет «подышать». Когда наш сотрудник вышла следом, та устроила скандал. Якобы мы должны лечить животное бесплатно. И добавила: «Теперь это ваша собака и ваши проблемы!». Затем села в такси и уехала.
Иркутские Айболиты беднягу в беде не бросили и оставили в стационаре. Необходимые препараты оплачивает клиника, а специалисты и вправду теперь вынуждены выполнять свою работу бесплатно.
— В тот же день мы обратились в полицию и написали заявление о жестоком обращении с животным, — говорит Анна. — Не исключаем, что собака оказалась при смерти по вине той самой женщины. Автомобилисты нередко сбивают псов и кошек, а затем подкидывают их к ветеринарным клиникам, не желая тратить деньги.
За жизнь дворняжки продолжают бороться. При похожих обстоятельствах ранее сюда попали четыре кота. От кого-то отказались хозяева, кого-то принесли на усыпление. Все они тяжело больны.
— Мы всегда идем навстречу клиентам. Некоторых пациентов лечим в долг. Кому-то материальную помощь оказывают волонтеры, — добавляет сибирячка. — Но этот поступок — вопиющее хамство.
На брошенной собаке заметили ошейник. В связи с этим ветеринары ищут прежних хозяев, которые могли потерять питомца. Если же они не найдутся, четвероногой будут искать новую семью. Однако это произойдет только после полного выздоровления.