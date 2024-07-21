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«Авангард» получает от продажи билетов на матчи всего 25% дохода

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Михаил Аверин рассказал, на чем зарабатывает омская хоккейная команда.

Источник: ХК "Авангард"

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Михаил Аверин дал первое интервью. Напомним, он возглавил совет год назад, в июне 2023 года. Аверин является сотрудником «Газпром нефти».

В числе прочего Михаил Аверин рассказал, из чего складываются доходы омского хоккейного клуба.

«Большая часть — это финансовая поддержка от спонсоров. Доля “G-Drive арены” в общей сумме составляет порядка 25%, включая выручку от matchday, продажи мерча, еды и напитков», — сообщил он в интервью «Ведомостям».

При этом председатель совета директоров отметил размер низкого дохода от медиаправ — они составляют всего 0,5%.

«Думаю, ситуация с размером доходов от медиаправ постепенно будет меняться. Но для этого клубам нужно держаться вместе, вырабатывать общую позицию по этой и другим темам», — отметил Аверин.