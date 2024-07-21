Для Минска закупят 80 единиц общественного транспорта с кондиционерами

Сейчас в транспортном парке Минска насчитывается свыше 1,1 тысячи автобусов, из них более 700 укомплектованы кондиционерами. Электробусов на минских улицах 93, кондиционеры в наличии в 13 из них, также системами охлаждения и обогрева оборудованы 230 из имеющихся 692 троллейбусов.