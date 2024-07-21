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Басист Крис Новоселич выступил с трибьют-группой Nirvana

Бас-гитарист Nirvana Крис Новоселич выступил с трибьют-коллективом FooVana в Портленде. Вместе они исполнили культовые песни Smells Like Teen Spirit, Lithium и Blowed. Группа заранее не анонсировала выступление с Крисом.

Источник: Звук

Бас-гитарист Nirvana Крис Новоселич выступил с трибьют-коллективом FooVana в Портленде. Вместе они исполнили культовые песни Smells Like Teen Spirit, Lithium и Blowed. Группа заранее не анонсировала выступление с Крисом.

Последнее время Новоселич чаще стал исполнять композиции, прославившие его в Nirvana. Недавно он вместе со своей группой Bona Fide Band сыграл композицию Love Buzz.

Ранее стало известно, что в американском городе Абердине желают починить мост. Он упоминается в первых строках композиции Something In The Way.