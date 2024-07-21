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Свердловский тракт в Челябинске из-за сильных дождей снова ушел под воду

Очевидцы делятся кадрами затопленной дороги.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 94% 759 мм рт. ст. +22°

Челябинск снова затопило. Из-за обильных дождей разные районы города сообщают о подтоплениях дорог и дворовых территорий в сообществах в социальных сетях.

Так автовладельцы публикуют видео дороги по Свердловскому тракту в районе Цинкового завода. Машины в прямом смысле передвигаются, рассекая волны.

Такая обстановка в обоих направлениях движения транспорта. Некоторые заглохли, «нахлебавшись» воды, некоторые преодолевают течение более успешно. Высота воды добирается до переднего бампера автомобилей.

Об аналогичной ситуации сообщают очевидцы и возле ТК Орбита, который также расположен на Свердловском тракте.

Напомним, что 21 и 22 июля в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди, грозы, местами град.