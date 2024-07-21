Свердловский тракт в Челябинске из-за сильных дождей снова ушел под воду

Челябинск снова затопило. Из-за обильных дождей разные районы города сообщают о подтоплениях дорог и дворовых территорий в сообществах в социальных сетях.
Так автовладельцы публикуют видео дороги по Свердловскому тракту в районе Цинкового завода. Машины в прямом смысле передвигаются, рассекая волны.
Такая обстановка в обоих направлениях движения транспорта. Некоторые заглохли, «нахлебавшись» воды, некоторые преодолевают течение более успешно. Высота воды добирается до переднего бампера автомобилей.
Об аналогичной ситуации сообщают очевидцы и возле ТК Орбита, который также расположен на Свердловском тракте.
Напомним, что 21 и 22 июля в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди, грозы, местами град.