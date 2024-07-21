Музыкант Брюс Спрингстин стал миллиардером

Американский рок-музыкант Брюс Спрингстин официально стал долларовым миллиардером. Состояние музыканта значительно увеличилось за последние несколько лет.
Спрингстин заработал часть состояния, продав свой музыкальный каталог компании Sony в 2021 году. По оценкам экспертов, сумма сделки составила более 500 миллионов долларов. Данные о новом статусе Брюса приводит Forbes.
Всего на счету Спрингстина 21 альбом. В 2023-м он отправился в большое турне, которое закончится в 2025 году. Серия концертов уже принесла более 140 миллионов долларов.
Ранее стало известно, что участник The Beatles Пол Маккартни стал первым музыкантом из Великобритании, вошедшим в список фунтовых миллиардеров.