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Музыкант Брюс Спрингстин стал миллиардером

Американский рок-музыкант Брюс Спрингстин официально стал долларовым миллиардером. Состояние музыканта значительно увеличилось за последние несколько лет.

Источник: Звук

Американский рок-музыкант Брюс Спрингстин официально стал долларовым миллиардером. Состояние музыканта значительно увеличилось за последние несколько лет.

Спрингстин заработал часть состояния, продав свой музыкальный каталог компании Sony в 2021 году. По оценкам экспертов, сумма сделки составила более 500 миллионов долларов. Данные о новом статусе Брюса приводит Forbes.

Всего на счету Спрингстина 21 альбом. В 2023-м он отправился в большое турне, которое закончится в 2025 году. Серия концертов уже принесла более 140 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что участник The Beatles Пол Маккартни стал первым музыкантом из Великобритании, вошедшим в список фунтовых миллиардеров.