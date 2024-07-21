Отравленный торт и много крови: страшные случаи со сталкерами в K-pop-индустрии

Одержимых фанатов K-pop-исполнителей, идущих на экстремальные меры, чтобы увидеться со своими кумирами, называют «сасэнами». Их ненавидят все: и сами артисты, терпящие их нежелательное внимание, и обычные фанаты, на которых ложится тень из-за действия неадекватов. Рассказываем про самые жуткие и курьезные случаи, когда K-pop-артисты страдали от действий неприятных сталкеров.
Группу EXO однажды пытались похитить! Кстати, об этом мы рассказывали в отдельном тексте. Артисты готовились сесть в свой мини-автобус и поехать дальше по своим делам. Менеджер вовремя остановился и заметил: машина-то не та! Его внимательность, возможно, спасла жизнь идолам. Авто на самом деле принадлежало фанатам, которые изучили внешний вид машины EXO и перекрасили транспорт под нее.
Менее жуткая история случилась с EXO в Китае. Парни спокойно зашли в туалет делать свои артистичные дела. С ними внутрь проскользнула компания других пацанов. Но это оказались фанатки, которые коротко побрили голову и притворились «своими» ребятами. Они исподтишка сфотографировались с участниками K-pop-группы, чем застали их врасплох. Благо, что больше ничего страшного с ними не сделали!
Han Myung-Gu/Getty Images.
В Германии живет парень по имени Джош. У него есть неприятная особенность: он любит сталкерить Наен из группы TWICE. О его нездоровой любви к артистке известно из его же бесконечных обращений к поп-исполнительнице, к которой он испытывает огромную симпатию. Поклонник решил отправиться в Южную Корею и покорить сердце Наен. Правда, он не знал, где она живет.
Джош буквально писал всем кому можно в надежде узнать, где можно встретиться с артисткой и наконец уже прояснить отношения между ними. Молва о немецком сасэне дошла до лейбла коллектива JYP Entertainment. Впрочем, Джош пытался связаться и с представителями компании, поэтому они были в курсе ситуации, которая уже не казалась шуточной.
Если сокращать всю драму и рассказать в двух словах: фанат несколько раз был в Южной Корее и не оставлял попытку выйти на связь с артисткой. Наен и других участниц TWICE даже на время поместили под защиту органов правопорядка. В один момент Джош понял тщетность своих действий и вернулся на родину. Поклонники Наен не сидели сложа руки, разузнали адрес сталкера и его родственников. Развернулась интернет-травля уже в его сторону.
Сейчас YouTube-канал молчит уже год, но вряд ли парень оставил свою любовь позади. Возможно, он лишь затаился и ждет новую возможность встретиться с Наен…
Lee Jo/CC BY-SA 2.0.
Для сасэнов характерна не только нездоровая любовь, но и сильная ненависть к другим артистам. Особенно если исполнитель находит себе пару из другого коллектива.
В 1996 году появились H.O.T., которых принято считать первой айдол-K-pop-группой. Они пользовались бешеной популярностью в Азии. Через год возникла успешная герлз-группа Baby V.O.X. Настоящие проблемы для девушек настали, когда артистка Кан Миен из их коллектива стала встречаться с Мун Хиджуном из H.O.T.
Это была настоящая катастрофа для девочек. За участницами Baby V.O.X. развернулась настоящая охота со стороны ревнующих фанаток H.O.T. Их забрасывали яйцами в публичных местах. Кан порезалась письмом, которое она получила на одной из фан-встреч, потому что недоброжелатель спрятал в нем лезвие. Также ей прислали записку с пожеланием «отправиться в ад», написанным кровью. Другой участнице коллектива прислали дохлую кошку.
Больше всех пострадала Юн Ын Хе. Ей выстрелили в глаза из водяного пистолета, наполненного смесью соевого соуса, красного перца и уксуса. Травма была неприятная, и какое-то время певице пришлось ходить в повязке, однако в будущем происшествие никак не отразилось на ее здоровье.
Охране пришлось очень внимательно досматривать всех участников фан-встреч, чтобы избежать возможных провокаций. Фанаты K-pop до сих пор помнят эту историю, порицают сасэнов, и сейчас таких проблем в индустрии нет. Лейблы и корейское правительство стали следить за подобными инцидентами куда внимательнее.
Han Myung-Gu/Getty Images.
Участнику Super Junior Ким Хи Чоль тоже не повезло с отдельными представителями фан-базы. Однажды он был за рулем, когда заметил, что сасэны следуют за ним на своей машине. Поскольку Ким Хи Чоль не особенно хотел, чтобы за ним следили, он попытался оторваться от них. Использовал различные маршруты, чтобы скрыться, но в итоге попал в автомобильную аварию и повредил свою ногу. А могло окончиться куда хуже. Ведь в 2006 году Ким также попадал в сильную аварию. В его левую ногу вставили семь железных стержней, и потребовалась реабилитация.
Инциденты, когда артистов преследуют сасэны на машине, — не редкость. Джексон из южнокорейского бойз-бэнда GOT7 тоже попал в аварию, когда увеличил скорость, чтобы оторваться от хвоста. Лейбл группы JYP Entertainment после случившегося сделал заявление: «Пожалуйста, не гоняйтесь за своими любимыми айдолами на автомобилях, их ждут дома».
Но если в машине от них удрать можно, то как поступать в ситуациях, когда артист беззащитно спит? Участник южнокорейской поп-группы JYJ Ким Джэджун был в сауне, когда прилег отдохнуть в специальной секции для сна. Пока певец мирно спал, к нему подкралась фанатка, чтобы сфотографировать его. Есть подозрение, что девушка еще и аккуратно чмокнула беднягу. Вряд ли он был доволен ее постом в соцсетях, когда проснулся. Хорошо, что поклонники осудили это и высекли эпизод на скрижалях «отвратительного поведения».
Хань Гэну из группы Super Junior неожиданно пришел подарок: коробка с тортом. Оказалось, что это презент от фаната. Правда, в его любви можно было усомниться сразу после вскрытия посылки. Внутри были ножи, пакеты с кровью и изображения Хань Гэна, на которых он был мертв. Лакомство, как оказалось, содержало яд, но его никто и не пробовал.
Сасэны нередко активны в стремлении покормить кого-то. Звезда BTS Чонгук однажды пожаловался в соцсетях, что фанаты присылают доставку еды ему домой. Певец объяснил поклонникам: я не буду есть ваши подарки, и не просите. И вообще, то, что адрес стал достоянием общественности, — крайне невесело.
Kevin Mazur/Getty Images.
Ладно, давайте закончим на не самой жуткой ноте. Ну, почти.
Ви из K-pop-бойз-бэнда BTS спокойно шел к себе домой, когда в лифт неожиданно забежала девушка. Намерения у нее были серьезные: дама протянула артисту свидетельство о браке с ним. По каким-то неведомым причинам он не согласился на подобный союз. В соцсетях поп-исполнитель заверил фанатов, что с ним все хорошо. Девушка-сасэн была позже задержана полицией. Свадьба не состоялась.
Надеемся, что вы, как и мы, любите слушать K-pop, с уважением относитесь к артистам и не беспокоите их в соцсетях или реальной жизни. А чтобы музыка открылась вам с новой стороны, попробуйте послушать ее в HiFi-качестве в стриминге Звук. Подключить его можно вместе с подпиской «СберПрайм». Для читателей Звук Медиа действует специальное предложение.