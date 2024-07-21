Отравленный торт и много крови: страшные случаи со сталкерами в K-pop-индустрии

Участнику Super Junior Ким Хи Чоль тоже не повезло с отдельными представителями фан-базы. Однажды он был за рулем, когда заметил, что сасэны следуют за ним на своей машине. Поскольку Ким Хи Чоль не особенно хотел, чтобы за ним следили, он попытался оторваться от них. Использовал различные маршруты, чтобы скрыться, но в итоге попал в автомобильную аварию и повредил свою ногу. А могло окончиться куда хуже. Ведь в 2006 году Ким также попадал в сильную аварию. В его левую ногу вставили семь железных стержней, и потребовалась реабилитация.