Опасная погода идет на Кубань — грозы и ветер накроют регион на три дня

В этой связи спасатели рекомендуют внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, оставаться в доме или другом укрытии, следить за состоянием отопительной и осветительной систем. В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы. Покидая свое жилье, необходимо взять с собой документы, ценные вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воду и медикаменты.