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Опасная погода идет на Кубань — грозы и ветер накроют регион на три дня

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. В Краснодарском крае с понедельника ожидается ухудшение погоды, грозы и шквалистый ветер накроют регион на три дня, сообщает МЧС Кубани.

Сейчас в Ричмонде: +31° 2 м/с 63% 759 мм рт. ст. +29°
Источник: РИА "Новости"

«Днем и до конца суток 22 июля, а также 23 июля, ночью и утром 24 июля местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20−23 м/с», — сказано в сообщении.

В этой связи спасатели рекомендуют внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, оставаться в доме или другом укрытии, следить за состоянием отопительной и осветительной систем. В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы. Покидая свое жилье, необходимо взять с собой документы, ценные вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воду и медикаменты.

Накануне сильные дожди и смерчи прогнозировали в Сочи, жителям и гостям курорта рекомендовали покинуть территорию пляжей.