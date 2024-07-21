Опасная погода идет на Кубань — грозы и ветер накроют регион на три дня

«Днем и до конца суток 22 июля, а также 23 июля, ночью и утром 24 июля местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20−23 м/с», — сказано в сообщении.
В этой связи спасатели рекомендуют внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, оставаться в доме или другом укрытии, следить за состоянием отопительной и осветительной систем. В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы. Покидая свое жилье, необходимо взять с собой документы, ценные вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воду и медикаменты.
Накануне сильные дожди и смерчи прогнозировали в Сочи, жителям и гостям курорта рекомендовали покинуть территорию пляжей.