Репетиция парада ко дню ВМФ прошла в Петербурге

В день репетиции петербуржцы, находившиеся в центре города, могли увидеть, как проходит подготовка к масштабному параду. Погода не располагала к прогулкам, однако петербуржцы несмотря на погодные условия все равно пришли посмотреть на репетицию предстоящего парада. Жители Северной столицы и гости собрались у Невы, смотрели, фотографировали и снимали видео.