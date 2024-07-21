Репетиция парада ко дню ВМФ прошла в Петербурге

Петербург активно готовится к проведению парада ко дню ВМФ. 21 июля прошла третья репетиция. Судна прошли по Неве.
Четыре моста: Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский были разведены с 10:50 до 12:25. Движение на 27 участках дорог в центре города ограничили по случаю подготовки к параду с 9:00 до 14:00.
Парад военно-морского флота проходит ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году праздник отметят 28 числа.
В параде примут участие более 20 судов. Среди них: малые ракетные, противолодочные, корветы, тральщики, сторожевой корабль «Сочи» и парусные суда «Крузенштерн», «Мир» и «Седов».
В день репетиции петербуржцы, находившиеся в центре города, могли увидеть, как проходит подготовка к масштабному параду. Погода не располагала к прогулкам, однако петербуржцы несмотря на погодные условия все равно пришли посмотреть на репетицию предстоящего парада. Жители Северной столицы и гости собрались у Невы, смотрели, фотографировали и снимали видео.
— Люди пришли не смотря на дождь, но на сам парад вышло солнце. Все праздновали и кричали, будто уже сегодня праздник, — поделилась впечатлениями корреспондент spb.kp.ru, которая побывала на репетиции парада.