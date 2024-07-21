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Группа Genesis переиздаст всю свою дискографию на виниловых пластинках

Прогрессив-рок-коллектив Genesis перевыпустит все свои студийные альбомы на тяжелом виниле heavyweight. Выйдут они на лейбле Rhino Records. Приобрести все 14 пластинок можно будет этими летом и осенью. Переиздание релизов связано с тем, что компания Concord Music Group купила каталог Genesis в 2022 году.

Источник: Звук

Прогрессив-рок-коллектив Genesis перевыпустит все свои студийные альбомы на тяжелом виниле heavyweight. Выйдут они на лейбле Rhino Records. Приобрести все 14 пластинок можно будет этими летом и осенью. Переиздание релизов связано с тем, что компания Concord Music Group купила каталог Genesis в 2022 году.

Первая часть альбомов будет переизданы 23 августа, вторая — 6 сентября, а третья — 27 сентября, сообщает Classic Rock.

Ранее ко дню рождения Фила Коллинза мы рассказали, за что отдельные слушатели не любят экс-фронтмена Genesis.