Группа Genesis переиздаст всю свою дискографию на виниловых пластинках

Прогрессив-рок-коллектив Genesis перевыпустит все свои студийные альбомы на тяжелом виниле heavyweight. Выйдут они на лейбле Rhino Records. Приобрести все 14 пластинок можно будет этими летом и осенью. Переиздание релизов связано с тем, что компания Concord Music Group купила каталог Genesis в 2022 году.
Первая часть альбомов будет переизданы 23 августа, вторая — 6 сентября, а третья — 27 сентября, сообщает Classic Rock.
Ранее ко дню рождения Фила Коллинза мы рассказали, за что отдельные слушатели не любят экс-фронтмена Genesis.