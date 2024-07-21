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В МЧС продлили экстренное предупреждение о непогоде

МЧС: 22 июля Свердловскую область накроют грозы и дожди.

Сейчас в Ричмонде: +31° 2 м/с 63% 759 мм рт. ст. +29°
Источник: Комсомольская правда

МЧС Свердловской области продлило экстренное предупреждение о непогоде.

— 22 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 15 м/с. Будьте бдительны! Соблюдайте правила безопасности! — говорится в сообщении экстренной службы.

Спасатели настоятельно рекомендуют быть максимально бдительными во время вождения, а также воздержаться от походов и отдыха на улице.

— О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112», — добавляют в ведомстве.