В МЧС продлили экстренное предупреждение о непогоде

МЧС Свердловской области продлило экстренное предупреждение о непогоде.
— 22 июля местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 15 м/с. Будьте бдительны! Соблюдайте правила безопасности! — говорится в сообщении экстренной службы.
Спасатели настоятельно рекомендуют быть максимально бдительными во время вождения, а также воздержаться от походов и отдыха на улице.
— О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112», — добавляют в ведомстве.