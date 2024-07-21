Что надо знать о переезде в Латвию

Конечно, если речь идет об экстренном случае, врач примет в тот же день. Однажды у меня случился острый приступ аппендицита: приехала скорая, меня забрали в больницу — и в тот же день прооперировали. У меня была отдельная палата, и все было на очень высоком уровне. Но то был удачный опыт общения с местными врачами. А до этого у меня был другой опыт: мне сделали плановую операцию по женской части, которая прошла не очень хорошо. Были осложнения, я очень долго плохо себя чувствовала, но врачи не назначали мне никакого лечения — кроме каких-то дополнительных исследований. Я мучилась довольно долго, а потом прилетела в Москву и пошла к доктору по рекомендации подруги. Доктор выписала нехитрые лекарства, но составила четкую схему их приема. И после трех недель лечения я почувствовала себя значительно лучше. Интересно, что в Латвии в аптеках можно было купить те же лекарства, но мне их не назначили. Конечно, я не вижу здесь злого умысла, но поняла, что подход к лечению в двух странах все-таки разный.