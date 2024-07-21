Дожди и град: какая погода ожидает казахстанцев 22 июля

Высокая пожарная опасность сохраняется в Атырауской области, а также на северо-западе, в центре и на юго-востоке Западно-Казахстанской области, на западе и юго-востоке Жамбылской области, на юго-западе Актюбинской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на востоке Павлодарской области, на западе области Улытау. Также она ожидается в центре области Абай.