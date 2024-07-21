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Гитарист Slayer Гэри Холт признался, что любит Тейлор Свифт

Гитарист Slayer и экс-участник Exodus Гэри Холт заявил, что является поклонником Тейлор Свифт. По словам рокера, он любит слушать поп-музыку, особенно когда водит машину.

Источник: Звук

Гитарист Slayer и экс-участник Exodus Гэри Холт заявил, что является поклонником Тейлор Свифт. По словам рокера, он любит слушать поп-музыку, особенно когда водит машину.

«Я люблю Тейлор Свифт! Откуда к ней столько ненависти? Она необычайно трудолюбива, очень мила со всеми, но люди ее ненавидят. Свифт самая большая поп-звезда на Земле, и в ней много силы. Мне нравятся ее песни!» — цитирует Classic Rock слова Холта.

По словам Гэри, поп-музыку он любит еще с восмидесятых. Тогда он активно слушал песни Мадонны.

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