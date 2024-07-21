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Конная милиция появилась в местах отдыха Минска для обеспечения безопасности

Конная милиция следит за безопасностью в парках и на центральном проспекте Минска.

Источник: ГУВД Мингорисполкома

Минчане и гости города с интересом наблюдали за нарядом кавалерийской группы роты ППСМ Центрального РУВД Минска, который нес службу в парках Янки Купалы и Горького, а также вдоль проспекта Независимости, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Милиционеры следили за правопорядком. Сообщается, что если необходимо провести профилактическую беседу или произвести задержание правонарушителя, они могут спешиться или перевести лошадь на рысь.

Прохожие с интересом наблюдали за кавалеристами, снимали их на видео, делали селфи.