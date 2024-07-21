Конная милиция появилась в местах отдыха Минска для обеспечения безопасности

Минчане и гости города с интересом наблюдали за нарядом кавалерийской группы роты ППСМ Центрального РУВД Минска, который нес службу в парках Янки Купалы и Горького, а также вдоль проспекта Независимости, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Милиционеры следили за правопорядком. Сообщается, что если необходимо провести профилактическую беседу или произвести задержание правонарушителя, они могут спешиться или перевести лошадь на рысь.
Прохожие с интересом наблюдали за кавалеристами, снимали их на видео, делали селфи.