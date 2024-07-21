Не стало Джерри Фуллера, автора хитов Рики Нельсона, Гари Пакетта и Эла Уилсона

На 86-м году жизни скончался Джерри Фуллер. Музыкант был известен как автор песен Рики Нельсона, Эла Уилсона. Помимо создания текстов для песен, Фуллер продюсировал треки The Knickerbockers, Гари Пакетта, Марка Линдсея и других артистов.