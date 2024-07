Не стало Джерри Фуллера, автора хитов Рики Нельсона, Гари Пакетта и Эла Уилсона

Среди работ Фуллера — Young Girl, Over You и Lady Willpower коллектива Гари Пакетта, а также хит Оси Ли Смита Little Green Apples. Считается, что самым успешным треком его авторства стала композиция Show And Tell Эла Уилсона, признанная «Синглом года» в 1973-м.