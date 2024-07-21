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Не стало Джерри Фуллера, автора хитов Рики Нельсона, Гари Пакетта и Эла Уилсона

На 86-м году жизни скончался Джерри Фуллер. Музыкант был известен как автор песен Рики Нельсона, Эла Уилсона. Помимо создания текстов для песен, Фуллер продюсировал треки The Knickerbockers, Гари Пакетта, Марка Линдсея и других артистов.

Источник: Звук

На 86-м году жизни скончался Джерри Фуллер. Музыкант был известен как автор песен Рики Нельсона, Эла Уилсона. Помимо создания текстов для песен, Фуллер продюсировал треки The Knickerbockers, Гари Пакетта, Марка Линдсея и других артистов.

Первой успешной работой Фуллера стала композиция Travelin' Man. Изначально она предназначалась для Сэма Кука, но ее записал Рики Нельсон. Песне удалось попасть на первую строчку американского чарта Billboard и вторую британского.

Среди работ Фуллера — Young Girl, Over You и Lady Willpower коллектива Гари Пакетта, а также хит Оси Ли Смита Little Green Apples. Считается, что самым успешным треком его авторства стала композиция Show And Tell Эла Уилсона, признанная «Синглом года» в 1973-м.

Как сообщает Variety, Фуллер скончался от осложнений, связанных с раком легких.

Ранее стало известно о кончине Дейва Логгинса, создавшего трек Please Come To Boston.