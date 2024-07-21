Не стало Джерри Фуллера, автора хитов Рики Нельсона, Гари Пакетта и Эла Уилсона

На 86-м году жизни скончался Джерри Фуллер. Музыкант был известен как автор песен Рики Нельсона, Эла Уилсона. Помимо создания текстов для песен, Фуллер продюсировал треки The Knickerbockers, Гари Пакетта, Марка Линдсея и других артистов.
Первой успешной работой Фуллера стала композиция Travelin' Man. Изначально она предназначалась для Сэма Кука, но ее записал Рики Нельсон. Песне удалось попасть на первую строчку американского чарта Billboard и вторую британского.
Среди работ Фуллера — Young Girl, Over You и Lady Willpower коллектива Гари Пакетта, а также хит Оси Ли Смита Little Green Apples. Считается, что самым успешным треком его авторства стала композиция Show And Tell Эла Уилсона, признанная «Синглом года» в 1973-м.
Как сообщает Variety, Фуллер скончался от осложнений, связанных с раком легких.
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