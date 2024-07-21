Без репетиторов, так в чем же секрет? Мультистобалльник из Новосибирска рассказал, как поступил без экзаменов в вуз

— С детства сын нацелился стать программистом. На любовь к математике повлияли гены деда, который прошел ФМШ, НГУ и защищал научные работы. В 13 лет Богдан сам заказал все детали и собрал себе компьютер. На все олимпиады он записывался сам, готовился к ним, ни одной не пропускал. Он упорно добивался своего, как сказала учительница — у него упертый характер. Мы как родители поддерживали его и старались не мешать излишним контролем, — рассказала КП-Новосибирск мама Анна.