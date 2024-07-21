Без репетиторов, так в чем же секрет? Мультистобалльник из Новосибирска рассказал, как поступил без экзаменов в вуз

Новосибирский школьник Богдан Панов набрал 200 баллов на двух экзаменах ЕГЭ и автоматически поступил на программиста. Выпускник вошел в «золотой фонд» гимназии № 6 «Горностай» в Академгородке.
Одиннадцатиклассник сдавал ЕГЭ по математике и информатике, показав наивысший результат. Самым сложным экзаменом была математика, во второй части экзамена выпускник не решил только один пункт из двух заданий, не успел рассчитать время. Но Богдан все равно получил сто баллов. Интересно, что парень к сдаче ЕГЭ готовился сам, без репетиторов.
— Мы решали в школе пробники заданий ЕГЭ, я повторял темы, некоторые примеры нарешивал по 40 раз в день. На время подготовки перестал ходить на бокс, в тренажерный зал, меньше играл в компьютер. После экзаменов подал документы на прикладную математику и информатику в Санкт-Петербургский университет ИТМО, должны меня зачислить. Меня интересует машинное обучение и искусственный интеллект, хотелось бы работать с нейросетями, — сообщил КП-Новосибирск 18-летний выпускник.
Богдан Панов с шестого класса мечтал стать программистом, учился в профильных группах и участвовал в олимпиадах. В прошлом году старшеклассник стал призером Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба», перед выпуском отличился на вузовской академической олимпиаде и московской олимпиаде школьников, завоевал награду в финале Всесибирской олимпиады школьников.
— С детства сын нацелился стать программистом. На любовь к математике повлияли гены деда, который прошел ФМШ, НГУ и защищал научные работы. В 13 лет Богдан сам заказал все детали и собрал себе компьютер. На все олимпиады он записывался сам, готовился к ним, ни одной не пропускал. Он упорно добивался своего, как сказала учительница — у него упертый характер. Мы как родители поддерживали его и старались не мешать излишним контролем, — рассказала КП-Новосибирск мама Анна.