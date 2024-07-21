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Самарцы сообщают о «цветении» Волги

В Самаре вода в Волге приобрела зеленый оттенок.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местные жители в социальных сетях активно обсуждают «цветение» Волги. Эксперты объяснили, почему к концу лета вода приобретает зеленый оттенок.

Лучшие условия для размножения сине-зеленых водорослей — это жаркая безветренная погода, которая стояла всю прошедшую неделю. В некоторых регионах «цветение» характерно только для озер и застойных водоемов, но может появляться и в реках, при условии слабых течений и отсутствия ветра.

«Цветение» может быть опасно для речной флоры и фауны из-за выделяемых токсинов. Такую воду нельзя использовать в питьевых целях. Кроме того, сине-зеленые водоросли способны привести к гибели рыб и других водных организмов.

экология