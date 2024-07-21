Самарцы сообщают о «цветении» Волги

Лучшие условия для размножения сине-зеленых водорослей — это жаркая безветренная погода, которая стояла всю прошедшую неделю. В некоторых регионах «цветение» характерно только для озер и застойных водоемов, но может появляться и в реках, при условии слабых течений и отсутствия ветра.