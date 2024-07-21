Нижегородцам рассказали об опасности лечения травами

Алексей Никонов, пресс-секретарь ННГУ предупредил о рисках самостоятельного использования лекарственных трав для защиты от магнитных бурь в телеграм-канале. Он подчеркнул, что необходимо быть осторожным при применении народных средств и обязательно проконсультироваться с врачом перед началом использования.
Если вы уже принимаете какие-либо лекарства, лучше всего обсудить использование трав с медиком, так как некоторые растения могут взаимодействовать с вашими текущими препаратами, уменьшая их эффективность или вызывая другие нежелательные эффекты.