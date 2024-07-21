Подорожал картофель, подешевели огурцы: жителям Ростовской области рассказали о ценах

Сколько стоят овощи? Сколько мясо? А бытовая техника? Этими далеко не праздными, а очень даже важными и насущными вопросами периодически задается каждый.
Ценники в магазинах запоминаются, складываются и анализируются, причем как на бытовом, повседневном уровне, так и на более экспертном.
Понять, как именно и почему дешевеют или, наоборот, дорожают продукты, жителям Дона помогают аналитики. Например, Банк России опубликовал данные за июнь 2024 года, а отчеты Ростовстата уже касаются середины июля.
АНАЛИТИКИ ЦБ О ЦЕНАХ НА ОВОЩИ, ФРУКТЫ, ЛЕКАРСТВА И ЭЛЕКТРОНИКУ.
Специалисты ЦБ в июне отметили годовой рост цен на картофель, бананы и яблоки. В этих случаях повлияло снижение импортных поставок. Кроме того, причиной для изменения стоимости корнеплодов стало удорожание удобрений.
Также в июне в годовом выражении подорожали сметана, творог, мороженое и сливочное масло.
При этом не изменилось в цене мясо птицы, в отличие от ситуации прошлого года. Напомним, тогда эта продукция дорожала из-за сокращения производства в регионах поставщиках. Снизились, по данным ЦБ, цены на кофе и огурцы.
Спрос на одежду, электротовары и бытовую технику в середине лета «оставался довольно высоким, несмотря на повышение ценников». Также несколько дороже стали медикаменты, это объясняется «затратами на сырье, оплату труда персонала и транспортировку».
ЧТО ФИКСИРУЕТ РОСТОВСТАТ.
В Ростовстате также отметили изменение стоимости товаров, в этом случае месяц к месяцу. В частности, сейчас можно проследить разницу в ценах на некоторые овощи и фрукты.
По состоянию на 15 июля цены распределились следующим образом:
— картофель — в среднем 54,60 рубля за 1 кг (в середине июня был 54,54 рубля). Самый дешевый в регионе в Сальске — 48,96 рубля, самый дорогой в Ростове-на-Дону — 58,02 рубля;
— капуста — в среднем 45,13 рубля за 1 кг (в середине июня — 40,14 рубля). Самая дешевая в регионе в городе Миллерово — 41 рубль, самая дорогая в Таганроге — 47,19 рубля;
— лук — в среднем 44,71 рубля за 1 кг (в середине июня — 47,50 рубля). Самый дешевый в регионе в Ростове-на-Дону — 42,66 рубля, самый дорогой в городе Миллерово — 53,82 рубля;
— морковь — в среднем 61,70 рубля за 1 кг (в середине июня — 63,06 рубля). Самая дешевая в регионе в Ростове-на-Дону — 59,92 рубля, самая дорогая в городе Миллерово — 64,19 рубля;
— яблоки — в среднем 130,62 рубля за 1 кг (в середине июня — 122,17 рубля). Самые дешевые в регионе в Таганроге −111,19 рубля, самые дорогие в Ростове-на-Дону — 140,07 рубля.