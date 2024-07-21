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В Новосибирске рабочая неделя начнется с дождей и ветра

Ветер в Новосибирске может достигать порывов до 17 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +31° 2 м/с 63% 759 мм рт. ст. +29°
Источник: Сиб.фм

На предстоящей неделе в Новосибирске ожидаются осадки, усиление ветра и туман, сообщают специалисты Западно-Сибирского УГМС.

Согласно их данным, погодные условия будут характеризоваться дождями при комфортной температуре воздуха. В понедельник, 22 июля, дневная температура поднимется до +26°C, при этом возможны грозы и проливные дожди. Ветер может достигать порывов до 17 м/с.

Во вторник, 23 июля, дожди продолжатся, но будут носить кратковременный характер. Температура воздуха останется на уровне +26°C, а ветер постепенно начнет стихать.