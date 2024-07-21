В Новосибирске рабочая неделя начнется с дождей и ветра

Согласно их данным, погодные условия будут характеризоваться дождями при комфортной температуре воздуха. В понедельник, 22 июля, дневная температура поднимется до +26°C, при этом возможны грозы и проливные дожди. Ветер может достигать порывов до 17 м/с.