В Новосибирске рабочая неделя начнется с дождей и ветра

На предстоящей неделе в Новосибирске ожидаются осадки, усиление ветра и туман, сообщают специалисты Западно-Сибирского УГМС.
Согласно их данным, погодные условия будут характеризоваться дождями при комфортной температуре воздуха. В понедельник, 22 июля, дневная температура поднимется до +26°C, при этом возможны грозы и проливные дожди. Ветер может достигать порывов до 17 м/с.
Во вторник, 23 июля, дожди продолжатся, но будут носить кратковременный характер. Температура воздуха останется на уровне +26°C, а ветер постепенно начнет стихать.