Рэпер Big Sean анонсировал альбом Better Me Than You после его утечки в сеть

Американский рэпер Биг Шон объявил о скорой премьере пластинки Better Me Than You. Выход лонгплея намечен на 9 августа. В его поддержку уже вышел трек Yes.
Анонс Better Me Than You произошел сразу после того, как некий интернет-пользователь слил в сеть новую музыку Шона. По его словам, свежий лонгплей мог называться либо Feelings & Random Thots, либо Better Me Than You. Как указывает Variety, участие в записи слитого альбома приняли Nas, Чарли Уилсон и Брент Файяз. При этом треки в нем звучали «сырыми и незавершенными».
Слив предполагаемого лонгплея произошел после того, как Биг Шон зачитал фристайл в радиопрограмме On The Radar. В нем рэпер заявил, что у него «есть занятия поинтереснее, чем выпускать дисс-треки». Поклонникам хип-хопа показалось, что это намек на биф Кендрика Ламара и Дрейка, но выяснилось, что Шон намекал на Канье Уэста.
В прошлом рэперы дружили. Канье помог Биг Шону запустить карьеру, но в 2021-м заявил, что это было «худшим решением в его жизни». Автор слива Better Me Than You подчеркнул, что хотел указать Шону «на неуважительное отношение» к тому, кто помог ему добиться нынешнего статуса.