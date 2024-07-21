Рэпер Big Sean анонсировал альбом Better Me Than You после его утечки в сеть

Слив предполагаемого лонгплея произошел после того, как Биг Шон зачитал фристайл в радиопрограмме On The Radar. В нем рэпер заявил, что у него «есть занятия поинтереснее, чем выпускать дисс-треки». Поклонникам хип-хопа показалось, что это намек на биф Кендрика Ламара и Дрейка, но выяснилось, что Шон намекал на Канье Уэста.