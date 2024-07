Рэпер Big Sean анонсировал альбом Better Me Than You после его утечки в сеть

Анонс Better Me Than You произошел сразу после того, как некий интернет-пользователь слил в сеть новую музыку Шона. По его словам, свежий лонгплей мог называться либо Feelings & Random Thots, либо Better Me Than You. Как указывает Variety, участие в записи слитого альбома приняли Nas, Чарли Уилсон и Брент Файяз. При этом треки в нем звучали «сырыми и незавершенными».