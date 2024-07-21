В Молдавии нашли останки двух советских солдат

В Штефан-Водском районе на юге Молдавии 19 июля стартовала юбилейная 15-я республиканская поисковая экспедиция «Вахта Памяти». На протяжении десяти дней поисковики отряда «Август» и Русского историко-патриотического клуба будут вести работы по поиску неучтенных воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. Работы проходят на местах ожесточенных сражений весны-лета 1944 года, на территории двух Днестровских плацдармов, занятых Красной армией в ходе боев за освобождение Молдавии от фашизма.
«На пахотном поле у села Раскаец обнаружены останки двух советских солдат, имена которых установить, к сожалению, не удалось. При одном из погибших была найдена газета, фрагменты которой удалось прочесть в полевых условиях», — написал Петрович в своем Telegram-канале.
По его словам, также был найден боевой снаряд. «Стреляный, а значит поставленный на боевой взвод, и готовый в любую минуту взорваться. То, что его не зацепили при вспашке за 80 лет можно объяснить только чудом», — пояснил он, отметив, что на место уже прибыли специальные службы по разминированию.
По неполным данным только в районе села Раскаец погибло свыше восьми тысяч солдат и офицеров Красной Армии.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики — 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.