Культовый фолк-артист и друг Боба Дилана Хэппи Траум умер в возрасте 86 лет

Стало известно о кончине Хэппи Траума — фолк-музыканта, начавшего карьеру в той же группе, что и Боб Дилан. Артисту, владевшему гитарой и банджо, было 86 лет. По словам жены покойного, причиной смерти стал рак поджелудочной железы.
Хэппи Траум родился в Бронксе 9 мая 1938 года. Родители назвали его Гарри — псевдоним «Хэппи» появился впоследствии в его раннем детстве. Он обучался в Высшей школе музыки и искусства на Манхэттэне, а затем поступил в Университет Нью-Йорка.
Артист прославился в 1963-м, когда принял участие в записи пластинки Broadside Ballads, Vol. 1 вместе с другими фолк-музыкантами. В их числе был также и Боб Дилан, в то время выступавший под псевдонимом Blind Boy Grunt.
Как напоминает NY Times, оба артиста были участниками коллектива New World Singers. Вместе они создали аранжировки для таких хитов Дилана, как Don't Think Twice, I Shall Be Released и Let Me Die In My Footsteps.
Помимо Боба Дилана, Трауму удалось поработать с регги-музыкантом Питером Тошем, обладателем «Грэмми» Левоном Хелмом, Питом Сегером и другими.
Ранее в этом месяце скончался Джо Бонсалл, больше полувека игравший в фолк-коллективе The Oak Ridge Boys.