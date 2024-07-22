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Фестиваль «Классика на сене» пройдет под Воронежем 24 августа

Несколько оркестров сыграют в Бабяково.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны дата и место нового для Воронежа фестиваля. «Классика на сене» пройдет в селе Бабяково Новоусманского района 24 августа. На форуме классической и инструментальной музыки сыграют несколько коллективов: симфонические оркестры ВКЗ и филармонии, оркестр народных инструментов Воронежского института искусств, Южно-русский молодежный симфонический оркестр Белгородской филармонии, Мариупольский эстрадно-симфонический оркестр. В концертной программе примут участие призеры детского онлайн-конкурса, проведенного в рамках фестиваля «Классика на сене».

На ипподроме села Бабяково из стогов сена сделают необычные арт-объекты. Начало в 16.00 в субботу, вход свободный. 0+

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал дату XV Всероссийский фестиваль фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая», который пройдет в Воробьевском районе.

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