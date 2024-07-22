Фестиваль «Классика на сене» пройдет под Воронежем 24 августа

Стали известны дата и место нового для Воронежа фестиваля. «Классика на сене» пройдет в селе Бабяково Новоусманского района 24 августа. На форуме классической и инструментальной музыки сыграют несколько коллективов: симфонические оркестры ВКЗ и филармонии, оркестр народных инструментов Воронежского института искусств, Южно-русский молодежный симфонический оркестр Белгородской филармонии, Мариупольский эстрадно-симфонический оркестр. В концертной программе примут участие призеры детского онлайн-конкурса, проведенного в рамках фестиваля «Классика на сене».