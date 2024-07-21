Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 22 июля

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 22 июля 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Береговая, 32-А; Каслинская, 97-А; Кирова, 6 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Набережная, 12, 12-А, 12-Б; Калинина, 1, 3, 3-А — с 08:00 до 18:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Индивидуальная 2-я, 26-Б, 26-В, 26-Д, 30, 30-А, 50-Б, 53-А, 58-Б; Свердловский тракт, 4, 4-С — с 08:00 до 18:00;
— пер. Кварцевый; Топазовая; Барбарисовая, 4; пер. Индивидуальный, 16-А, 62−62-Ж — с 08:00 до 18:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Агалакова, 46, 48 — с 08:00 до 18:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Социалистическая, 36-А, 58-А; Обухова, 4, 5 — с 09:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Цвиллинга, 83, 85 — с 09:00 до 19:00.
Отключение электроэнергии:
— Оренбургская, 1−30; Карагандинская, 3−31 (неч.), 26, 30−36 (чет.); пер. Круглый, 1−10 — с 08:00 до 17:00;
— Братская, 1−29; Междугородная, 29−53а; Сосновская, 2−6; Гоголя, 1−4; Пестеля, 1−6; Рылеева, 1, 3, 5; Блюхера, 51 — с 08:00 до 17:00;
— ч/с: Сосновская, 1, 7, 9, 17-А; Салтыкова, 1−32; Учебная, 1−14; Красных Зорь, 26−33; Декабристов, 31−39; Сулимова, 15−25 (неч.), 32−44 (чет.); Братская, 22; Междугородная, 25, 27, 29; пер. Минеральный, 18−24 (чет.); Воровского — с 08:00 до 17:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Детская, 2, 4, 2-А, 5; Марченко, 3/3, 7-Б; Кулибина, 13 — с 09:00 до 20:00.
Отключение газоснабжения:
— пр. Ленина, 26 (подъезды 1−10) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Зальцмана, 46, 48 — с 09:00 до 18:00;
— ч/с: Подольская, 4−32; Репина, 3−22; Зыкова, 3−23; Алтайская, 12−29; пер. Мурманский, 1−9; Бажова, 99−113 (нечет.); Героев Танкограда, 33−53, 53-А — с 08:00 до 17:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— пр. Ленина, 85, 87; Тернопольская, 4; Сони Кривой, 58-Б, 60; Свободы, 74 — с 08:00 до 18:00;
— пос. Шершни: Михайловская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14; Радужная, 2-А, 3, 4−19; Прибрежная, 4, 6; Покровская, 1−15; Веселая, 1, 4, 6−65; Северная, 3−56; Парковая, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16-А, 18, 21−37; Ягодная, 2−9; Тенистая, 8−16, 74, 258; Веселая, 1−18-А; Гидрострой, 1−28; Центральная, 1; Трактовая — с 08:00 до 18:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В понедельник, 22 июля, с 9:00 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении улиц Румянцева и Мира.
Будьте внимательны и осторожны!