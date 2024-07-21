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С 8 августа в Ростове ограничат въезд в город для грузового транспорта

Ограничения для грузовиков введут в Ростове-на-Дону в августе 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

С 8 августа в Ростове-на-Дону в часы пик — с 7 до 10 и с 17 до 20 часов — будет действовать запрет на въезд большегрузов со стороны поселка Верхнетемерницкого. Об этом предупредили в городском департаменте автодорог.

— Ограничения введут при въезде с улицы Обсерваторной на Беляева и Орбитальную, со стороны поселка Верхнетемерницкого, — уточняется в сообщении.

Как оказалось, эту меру запланировали в рамках проекта по созданию грузового каркаса донской столицы. Напомним в Ростове собираются разгрузить улицы, выделив специальную зону для проезда большегрузов.