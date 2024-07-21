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Отец Децла выложил ранее неизданный трек покойного рэпера «У всех на виду»

Продюсер Александр Толмацкий, отец покойного рэпера Децла, поделился его неизданным треком «У всех на виду». Согласно посту в соцсетях музыканта, неизвестно, когда песня была написана, и почему не увидела свет раньше.

Источник: Звук

Продюсер Александр Толмацкий, отец покойного рэпера Децла, поделился его неизданным треком «У всех на виду». Согласно посту в соцсетях музыканта, неизвестно, когда песня была написана, и почему не увидела свет раньше.

По словам Александра Толмацкого, он случайно нашел трек «на одной из флэшек Кирилла», после чего песня была восстановлена, смонтирована и сведена. Музыкант уверен, что Децл хотел бы видеть сингл именно таким.

Мнения поклонников о новой композиции разделились. Пока одни не сомневаются, что это голос рэпера, другие строят предположения об использовании нейросетей.

Напомним, что культового российского рэпера не стало 3 февраля 2019 года. 22 июля музыканту мог исполниться 41 год.

В прошлом году сын Децла Антоний признавался, что собирается выпускать музыку исключительно в формате синглов.