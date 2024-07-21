«РГ»: два украинских батальона попали в окружение под Нью-Йорком в ДНР

На официальной странице батальона в Facebook тем временем публикуют торжественные отчеты. Так, 19 июля пресс-служба подразделения заявила, что бойцы нанесли противнику «множество необратимых потерь», пока «бились за одну из позиций в Нью-Йорке». Об удачном захвате позиции при этом не говорится, зато отмечается, что «наши ребята» проявили мужество и «выполнили широкий спектр задач». Также косвенно ясно, что батальон несет крупные потери, так как в посте упоминается, что большинство его членов только недавно пополнили подразделение. Последние новости об окружении украинцев в Нью-Йорке батальон не комментирует.