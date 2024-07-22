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В ночном небе над Волгоградом взошла «Оленья луна»

Вечером 21 июля на небосклоне над Волгоградской области взошла «Оленья луна».

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 89% 758 мм рт. ст. +24°

Как сообщает V102.RU, это событие ранее анонсировали астрономы. Явление могут наблюдать и жители других регионов России, если не будет облачно.

Напомним, такое название Красная луна получила из-за времени года, когда происходит полнолуние. В середине лета олени начинают менять рога. Такая ассоциация и стала поводом для такого необычного словосочетания.

К слову, это будет последнее полнолуние перед чередой из четырех суперлуний, которые произойдут в ближайшие месяцы.

Следующее полнолуние случится уже 19 августа — Луна будет находится в ближайшей точке к Земле на своей орбите.