Сегодня открывается Первый Санкт-Петербургcкий джазовый фестиваль

Даже странно, что в городе на Неве так долго не было большого джазового фестиваля. Притом что сам Игорь Бутман — саксофонист, композитор, да и великий придумщик самых разных затей — сам родом из Ленинграда. Создал по всей стране и в Европе уже более пятнадцати самых разных фестивалей и open-air. И только к родному городу никак не мог подступиться. Но зато теперь наверняка использует то, чему научился в Москве, Риге, Южно-Сахалинске, Иркутске, Сочи, Саранске, Ростове-на-Дону, Челябинске и даже в Таиланде. Впрочем, поклонники музыки больше гадают о другом: будет ли новый семидневный Первый Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль круче и насыщеннее по событиям, чем недавний III Международный джазовый в Москве?!
Сам Бутман об этом скромно старается не рассказывать, ведь в первом он родился, во втором — уже давно живет. И оба ему как родные. Но уже вовсю расстарался: в Питере ждут более 600 артистов, среди которых сам Игорь Михайлович при поддержке Юрия Башмета и его «Солистов Москвы», «оперники» Ильдар Абдразаков и Хибла Герзмава, полюбившие джаз. И звонкие, задорные кинозвезды Аня Чиповская и Игорь Скляр, увлекшиеся свингом и би-бопом. И международный десант звезд во главе с Гонсало Рубалькаба из США. Их всех ждут Санкт-Петербургская филармония, концертные залы, набережная, 5 городских площадок в 4 районах города и много платных и бесплатных концертов…
Накануне открытия директор фестиваля и его продюсер Роман Христюк ответил на вопросы о том, станет ли Первый Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль популярным у зрителей и притягательным для зарубежных гостей?
Третий Московский джазовый, состоявшийся в июне, был фестивалем премьер. Успели ли вы подготовить и очередные, новые — уже для Санкт-Петербурга?
Роман Христюк: Мы поступили иначе: пригласили звезд, которые не выступали в Москве. Вот, например, в столице у нас прозвучала симфоническая сказка «Петя и волк», джазовую версию которой предложил сделать художественный руководитель-директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский. А в Питере у нас уже другие премьеры. Так зрителям только интереснее!
Например, новую программу покажет Лариса Долина с Трио Олега Аккуратова. Они сделают переработки известных российских песен, которые прозвучат теперь по-новому. Накануне я спросил у Олега, сколько всего песен он знает. Тот подумал секунд 10 и ответил: «Не меньше 15 тысяч». Так что будет интересно узнать, какие он помнит и любит особенно хорошо.
А модный рэпер L One сыграет премьеру Jazz Set c набранной им командой молодых джазменов-профессионалов. Стили разные, но парни нашли в них общую энергетику и драйв!
Как получилось, что все больше артистов — рэперов, рокеров (приедет и Евгений Маргулис) да и звезд симфонической музыки, все чаще исполняют джаз? У вас же на Первом Петербургском будут выступать и Юрий Башмет, и Ильдар Абдразаков?! Почему?
Роман Христюк: Оказалось, что Башмет с подросткового возраста интересовался джазовой музыкой, а потом познакомился с Бутманом и они играют вместе. А встреча с Абдразаковым произошла незадолго до пандемии. И они решили сделать совместную программу. Ну, а когда все сидели по домам, боясь выйти, то впервые выступили вместе — Абдразаков и Московский джазовый оркестр. Трансляция концерта с успехом прошла на нескольких онлайн-платформах. Так и начиналось их сотрудничество, которое продолжится совместным сетом и во второй день фестиваля. А про любовь артистов разных жанров к джазу? Ну, а как его можно не любить?!
Но поклонниками джаза становится и все больше кинозвезд, изначально вообще далеких от музыки.
Роман Христюк: Здорово, что такие артисты выступят и у нас. Их не было на фестивале в Москве, а теперь они споют с оркестрами свои сольные программы. Аня Чиповская (что она самобытная и яркая певица первыми узнали телезрители, благодаря ставшему культовым сериалу Валерия Тодоровского «Оттепель». — Прим. ред.) и Игорь Скляр, которого все, наверно, помнят по фильму «Мы из джаза». У него тоже накопилось немало премьер.
Какие достижения прежних бутмановских open-air вы захотите использовать теперь в Санкт-Петербурге?
Роман Христюк: Мы хотим, чтобы фестиваль создал возможности как для профессиональных музыкантов, так и для любителей. Например, в июне все желающие могли бесплатно порепетировать со своей группой в саду «Эрмитаж», где мы организовали репетиционную точку с профессиональной аппаратурой. Так будет и в Санкт-Петербурге, уже в Таврическом саду. Будут и мастер-классы, лектории. Ведь хочется, чтобы любящие джаз зрители могли и сами его поиграть, и поучиться…
Что самое трудное в создании любого нового фестиваля? Искать деньги, хороших артистов, продавать билеты?
Роман Христюк: Нет. Самое сложное — каждый год удивлять аудиторию все новыми программами и задумками. Но нашей команде это очень нравится: дарить зрителям в разных городах и самую лучшую музыку, и новые открытия, и интересные встречи! Пожалуй, это и есть наше самое любимое занятие (улыбается).