Сегодня открывается Первый Санкт-Петербургcкий джазовый фестиваль

Даже странно, что в городе на Неве так долго не было большого джазового фестиваля. Притом что сам Игорь Бутман — саксофонист, композитор, да и великий придумщик самых разных затей — сам родом из Ленинграда. Создал по всей стране и в Европе уже более пятнадцати самых разных фестивалей и open-air. И только к родному городу никак не мог подступиться. Но зато теперь наверняка использует то, чему научился в Москве, Риге, Южно-Сахалинске, Иркутске, Сочи, Саранске, Ростове-на-Дону, Челябинске и даже в Таиланде. Впрочем, поклонники музыки больше гадают о другом: будет ли новый семидневный Первый Санкт-Петербургский международный джазовый фестиваль круче и насыщеннее по событиям, чем недавний III Международный джазовый в Москве?!