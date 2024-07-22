Все везде и сразу: концерт МакSим, киноклуб Цыпкина, модное шоу в доме Пашкова

Четверг, 18 июля, выдался настолько насыщенным на мероприятия, что героям столичной светской хроники пришлось проявить настоящие чудеса логистики. Некоторые делились, что получили в этот день пять, а то и семь приглашений. В «Дзен кафе by BRO&N» на Патриарших вечером этого дня писатель и сценарист Александр Цыпкин встречал гостей, скромно сидя на подоконнике. Эксперт моды Владислав Лисовец, словно герой красивого итальянского фильма, подъехал прямо к входу на мопеде и в шлеме, определенно выиграв не только в самом эффектном появлении, но и у столичных пробок. Те, кто не пытался успеть отметиться на других ивентах, остались на показ трех короткометражных фильмов, снятых по сценариям Александра Цыпкина: «Это не важно», «Твою мать, Иннокентий» и «Утренний секс». Вместе с писателем гости обсуждали секреты написания материала и учились собирать сюжетные арки в цельную картину. Всё под блюда от шеф-повара Мирко Дзаго.