Игры XXXIII Олимпиады начинаются в обстановке искренней за них тревоги

А в городе уже ощущается олимпийское дыхание. В центре рядом с величайшими историческими местами оно несколько затрудненное. Бойко снуют по знаменитым парижским улицам транспортеры, окрашенные в специфические краски пустыни. Никакая не экзотика. Это прибыли в Париж для его охраны воины из далекого Катара. Министерство внутренних дел предупреждает о возможных терактах. Около 40 стран прислали на защиту почти две тысячи своих силовиков. Больше всего испанцев — 300, британцев — 245, немцев — 161… 45 тысячам французских полицейских подмога действительно необходима. Тут не до шуток. На днях в самом центре вечером напали с ножом на солдата, заступившего на дежурство. Есть уже и первый задержанный то ли террорист, то ли юный глупец, обещавший взорвать какую-нибудь олимпийскую арену. Обстановка в стране, не в одном Париже, по-настоящему тревожная. И время не размышлять, по чьей вине такое возникло, а взять под жесточайший контроль аэропорты, железнодорожные вокзалы, олимпийские арены, что и было сделано. Поток иностранных туристов ожидается солидный. Больше 9 млн проданных билетов на соревнования — показатель достойный.