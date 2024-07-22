Игры XXXIII Олимпиады начинаются в обстановке искренней за них тревоги

Вроде бы пустяк, но обидный. Торжественное открытие уже в пятницу. Зрелище обещает быть красочным. А парижские артисты — участники церемонии — вдруг пригрозили «олимпийской» забастовкой.
Об этом заявила группа актеров, танцоров и акробатов. Особенно недовольны танцоры: организаторы представления получают в десятки раз больше, чем артисты. По мнению многих исполнителей, провозглашенный устроителям лозунг «Вместе мы сделаем это лучше» никак не соответствует тому, что сейчас происходит. Ситуация парадоксальная. Пожалуй, в истории современных Олимпиад еще не встречавшаяся. Нет сомнений, протест в какой-то мере удовлетворят, акробатов утихомирят. Но мелких, и не только, недочетов хватает.
Зато, наверное, впервые за пару десятилетий нет привычных опасений, успеют ли построить к летней Олимпиаде новые арены. За редкими исключениями организаторы решили обойтись для экономии уже построенными, слегка отремонтированными и вполне действующими. Со спортивными объектами все нормально, с экономией почему-то не получилось. Разница между первоначальной сметой расходов и тем, что вышло и еще выйдет, точно превысит несколько миллиардов евро. И такая расточительность пока ничем не объяснима.
А в городе уже ощущается олимпийское дыхание. В центре рядом с величайшими историческими местами оно несколько затрудненное. Бойко снуют по знаменитым парижским улицам транспортеры, окрашенные в специфические краски пустыни. Никакая не экзотика. Это прибыли в Париж для его охраны воины из далекого Катара. Министерство внутренних дел предупреждает о возможных терактах. Около 40 стран прислали на защиту почти две тысячи своих силовиков. Больше всего испанцев — 300, британцев — 245, немцев — 161… 45 тысячам французских полицейских подмога действительно необходима. Тут не до шуток. На днях в самом центре вечером напали с ножом на солдата, заступившего на дежурство. Есть уже и первый задержанный то ли террорист, то ли юный глупец, обещавший взорвать какую-нибудь олимпийскую арену. Обстановка в стране, не в одном Париже, по-настоящему тревожная. И время не размышлять, по чьей вине такое возникло, а взять под жесточайший контроль аэропорты, железнодорожные вокзалы, олимпийские арены, что и было сделано. Поток иностранных туристов ожидается солидный. Больше 9 млн проданных билетов на соревнования — показатель достойный.
Но как добираться до олимпийской столицы, если небо над ней во избежание террористических актов вот-вот на несколько дней закроют? И каким образом передвигаться по городу, когда на входы станций метро в центре обещают повесить замки, мосты, соединяющие берег правый — берег левый Сены, перекрыть. Для жителей центровых районов выдали QR-коды: ладно уж, ходите. А что делать другим? Спецслужбы провели в столице около 800 (!) тысяч проверок, категорически отстранив от какого-либо соприкосновения с Олимпийскими играми около 4 тысяч лиц — воинствующих исламистов, радикалов, ультралевых и ультраправых… Необходимость, однако, возникшая не из-за Олимпиады, а по вине Елисейского дворца, так и не сумевшего за последние несколько лет решить тяжелейшие экономические и социальные проблемы, не говоря уже о политических.
Тревогу вызывает Атос. Нет, не тот самый из «Трех мушкетеров». Он как раз показал себя очень надежным. Это система обеспечения кибербезопасности Игр. Атос в отличие от своего тезки из романа Александра Дюма дает сбои и боится, что не выдержит обещанных некими злоумышленниками, так и оставшимися неизвестными, постоянных кибератак. Уже сейчас витает опасение, что и без всяких нападений в первые дни возникнут сложности с аккредитацией членов олимпийской семьи.
Это не злорадный подсчет возникших по абсолютно разным причинам промахов устроителей Олимпиады, а реальная ситуация, в итоге возникшая. К примеру, никто не умаляет мужества мэра города Анн Идальго, сдержавшей слово искупаться, пусть и в гидравлическом костюме, в водах загрязненной Сены-реки. Но разве эта смелость и продемонстрированный хороший кроль сотрут из памяти слова градоправительницы, никогда за всю историю Олимпиад их хозяевами не произносившиеся. Русским и белорусам в Париже рады не будут. Оскорбление беспардонное. Пусть оно останется на совести мэра.
Впервые в истории Международный спортивный суд (CAS), находящийся в Лозанне, начнет работать прямо во время Игр непосредственно в олимпийской столице. Это ускорит рассмотрение спорных дел, неизменно возникающих во время Олимпиад.
И сразу первое обращение в CAS, открывший в Париже два временных отделения. Метательница молота из Ямайки Найока Клунис по ошибке не включена в окончательный список участников. Она подала апелляцию, которую Международной спортивный суд рассмотрит. Судя по всему, несправедливость будет исправлена: спортсменка не попала в списки из-за технической ошибки.