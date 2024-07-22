Минеев четыре раза отправлял Исмаилова в нокдаун

— Был на турнире, видел бой вживую и хочу сказать, что Владимир и Магомед действительно подарили людям событие. Что касается результата, то человек с изначально боксерской базой всегда победит человека, у которого такой базы нет, по правилам бокса, если хотя бы на 50 процентов будет в форме. Хотя не покидало ощущение, что Минеев находится не в лучших кондициях, при этом Исмаилов, напротив, был готов очень хорошо. Поздравляю обоих бойцов с тем, что уже в третий раз сумели создать ажиотаж вокруг своего противостояния. Резюмируя, это был хороший бой, но это не был хороший бокс.