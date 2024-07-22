Минеев четыре раза отправлял Исмаилова в нокдаун

Известные российские бойцы смешанных единоборств Владимир Минеев и Магомед Исмаилов по прозвищу Лысый Хищник провели в Москве третий поединок — на этот раз по правилам профессионального бокса. Уверенную победу одержал действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Минеев. Но несмотря на то что Минеев доминировал на ринге, бой получился зрелищным и даже драматичным.
Уже в четвертом раунде Минеев отправил соперника в нокдаун. И если на старте поединка Исмаилов был довольно активен, то после этого удара справа навстречу на него по-настоящему накатила усталость. И тем не менее Мага продержался до финального гонга и поднялся еще после трех тяжелых нокдаунов — в шестом и дважды в восьмом раунде.
Ранее россияне провели два поединка по правилам смешанных единоборств на турнире Fight Nights. В 2018 году они свели бой вничью, а в 2021-м Минеев успешно защитил чемпионский пояс в среднем весе, выиграв техническим нокаутом в третьем раунде. В Москве Владимир поставил красивую точку в этом ярком противостоянии. Или все же нас ждет четвертый бой?..
После поражения Исмаилов предложил снова вернуться в клетку. Минеев сказал, что не может ему отказать.
— Владимир был очень хорош, плотно бил, — признал Исмаилов. — Наверное, немного недооценил соперника, потому что не видел его противостояний в боксе. И хотя все говорили, что у меня мало шансов, я себе их все равно давал больше. Хочу выразить ему уважение и как человеку, и как боксеру. Он отлично себя проявил. Но в ММА я все равно его перееду.
А вот и тот самый вызов.
— Благодарен своему оппоненту за эту долгое соперничество. Может быть, оно заканчивается, а может, и нет. Но происходящее за эти годы уже вошло в историю, и я этим горд, — отметил Минеев. — Мы показали хорошее спортивное противостояние без какой-либо грязи.
Между тем уже после боя с Исмаиловым Минеев провел дуэль взглядов с Иваном Штырковым. В ноябре 2023 года Минеев победил Штыркова в поединке по правилам кикбоксинга. Теперь они собираются провести поединок по правилам ММА.
— Был на турнире, видел бой вживую и хочу сказать, что Владимир и Магомед действительно подарили людям событие. Что касается результата, то человек с изначально боксерской базой всегда победит человека, у которого такой базы нет, по правилам бокса, если хотя бы на 50 процентов будет в форме. Хотя не покидало ощущение, что Минеев находится не в лучших кондициях, при этом Исмаилов, напротив, был готов очень хорошо. Поздравляю обоих бойцов с тем, что уже в третий раз сумели создать ажиотаж вокруг своего противостояния. Резюмируя, это был хороший бой, но это не был хороший бокс.