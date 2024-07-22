Синоптики рассказали, сколько дней будет лить дождь. Погода в Иркутске на неделю с 22 по 28 июля

Что готовит погода в Иркутске на неделю с 22 по 28 июля? Небесная канцелярия смилостивилась над сибиряками и принесла в регион похолодание. Однако вместе с понижением температур в Приангарье пришли и ливни. Дожди стеной продлятся несколько дней. В Иркутской области из-за непогоды даже ввели режим повышенной готовности в западных и южных районах в связи с возможным повышением уровня воды в реках до критических отметок. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.