Синоптики рассказали, сколько дней будет лить дождь. Погода в Иркутске на неделю с 22 по 28 июля

Что готовит погода в Иркутске на неделю с 22 по 28 июля? Небесная канцелярия смилостивилась над сибиряками и принесла в регион похолодание. Однако вместе с понижением температур в Приангарье пришли и ливни. Дожди стеной продлятся несколько дней. В Иркутской области из-за непогоды даже ввели режим повышенной готовности в западных и южных районах в связи с возможным повышением уровня воды в реках до критических отметок. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
— С 22 по 24 июля местами по области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, продолжительные сильные дожди, грозы, крупный град, при грозах шквалистое усиление северо-западного ветра 15−20 м/с, — так выглядит предупреждение от ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Весь «набор» вряд ли достанется иркутянам, но дождливых дней на этой рабочей неделе уж точно не занимать. Так, погода в Иркутске на неделю с 22 по 28 июля обещает подарить горожанам до 37 миллиметров осадков (в общей сложности в будни). Такие цифры дает Гидрометцентр России. А это для областного центра почти треть от месячной нормы июля.
В понедельник, по данным Иркутского Гидрометцентра, в столице Приангарья облачно, умеренный дождь, ветер дует северо-западный со скоростью до 10 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут +20…+22 градуса.
— Во вторник ночью с вероятностью в 91% в региональном центре выпадет до 5.2 миллиметров осадков, — сообщает Гидрометцентр России. — Температура воздуха при этом составит +17 градусов. Днем 23 июля потеплеет до +24 градусов, но осадки не прекратятся: будет облачная погода и дождь — до 6 миллиметров осадков.
В среду в ночные часы в Иркутске +17, снова облачно и дождливо. Согласно прогнозу, именно в ночь на 24 число в городе и ожидается самое большое количество осадков на этой неделе — до 7.9 миллиметров. Днем в среду небо все также будет затянуто облаками и всем нам пригодятся зонты — выпадет до 2.2 миллиметров осадков. К счастью, после этого природа подарит небольшую передышку.
Так, Гидрометцентр России прогнозирует в четверг ночью в областном центре облачно, без осадков и +15 градусов. Днем же 25 июля картина напишется почти такая же. Разница придется на градусы — в дневные часы в Иркутске 25 числа метеорологи обещают +25.
В пятницу в столице Приангарья вновь пойдет дождь, но воды с небес прольется уже немного — до 1.9 миллиметров ночью и такое же количество днем. Радует, что в 26 июля из-за туч начнет все-таки иногда выглядывать солнце. Ночь станет облачной с прояснениями, а день пройдет с переменной облачностью. В темное время последнего буднего дня до +15, а в светлые часы — до +25 градусов.
В субботу ночью в Иркутске воздух на улицах города остынет до +16 градусов, будет облачно, без осадков. О том, что дождь пройдет днем 27 июля, синоптики Гидрометцентра России также не передают. Судя по всему, первый выходной день станет отличным для отдыха на природе — обещается облачность, но с прояснениями и до +29 градусов.
В воскресенье, по сообщениям портала Гисметео, в столице региона ночью +16 и снова прольется дожд, погода при этом будет малооблачной, а день снова знойным — до +29 градусов.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 22 по 28 июля.