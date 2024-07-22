В Госдуме предлагают проверять блогеров, выдающих себя за врачей

Получить консультацию врача, не отходя от компьютера, сегодня проще простого. Но далеко не всегда эти «врачи», предлагающие свои услуги в соцсетях, имеют медицинское образование. Количество анонимных «медицинских» каналов, как и всевозможных «врачей», «нутрициологов», «специалистов интегративной медицины» зашкаливает. Необходимо отделить в соцсетях каналы профессионалов от дилетантских, созданных исключительно для зарабатывания денег, этим озаботились в Госдуме и Национальной медицинской палате.
«Сегодня медицинские советы в интернете часто раздают (что называется, направо и налево) блогеры, которые никакого отношения к медицине не имеют. Так быть не должно, думаю, это очевидно», — сказал «РГ» глава Комитета Госдумы по охране здоровья, известный онкохирург Бадма Башанкаев. Медицинским блогингом должны заниматься профессионалы — люди с медицинским образованием, уверен депутат.
На самом деле медицинский блогинг можно считать одним из «ответвлений» телемедицины. Только «ребенок» этот «незаконный». Спрос на дистанционные консультации врачей растет год от года, и законодатели постарались ввести этот процесс в правовое поле: положения о телемедицине были закреплены в Законе «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и начали действовать еще в 2018 году. Но до сих пор многие эксперты и юристы говорят, что особенности оказания медицинской помощи дистанционно оставляют много нерешенных вопросов. Это и качество лечения, и невозможность постановки диагноза без непосредственного осмотра пациента, сбора анамнеза и проведения необходимых исследований, и самая больная тема — вопрос ответственности при неправильном лечении.
Одно дело, когда дистанционно работают врачи конкретных медицинских центров. Самые авторитетные наши федеральные клиники получили от минздрава официальное право и проводят телеконсультации, дистанционные консилиумы, помогая в сложных случаях коллегам на местах.
И совсем другое, когда через соцсети «частной практикой» врачи занимаются индивидуально. И как отличить, действительно ли это «врач»?
«Нужно бороться и с медицинскими фейками, которые запускаются анонимно, и с непонятными гражданами, что выдают себя за врачей, не имея при этом даже базового медицинского образования», — считает заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Он говорит, что псевдоврачи создают не меньшую угрозу для общества, чем, например, некоторые финансовые блогеры, дающие советы населению по размещению денежных средств, их инвестированию и сбережению, причем эти советы не имеют ничего общего с объективной реальностью.
«Банк России считает, что многие из них по факту занимаются инвестиционным консультированием без предусмотренного законом статуса. При этом от ответственности этих блогеров полностью спасает короткая приписка о том, что их контент не является инвестрекомендацией», — говорит Горелкин. При этом в случае с финансовыми мошенниками человек теряет лишь деньги, а доверившись псевдомедику — рискует здоровьем.
Ключевой вопрос — как разделить безусловно полезную деятельность грамотных блогеров-врачей и непрофессионалов.
«Я знаю неутомимых коллег, которые ведут группы и каналы для пациентов. Казалось бы, не хватает им что ли своей повседневной работы, операций, консультаций? Но таких неравнодушных врачей много — они стремятся доносить достоверную информацию для максимально большого числа пациентов, — отмечает Бадма Башанкаев. — Это что-то вроде школ, где доктора развеивают мифы, фейки и прочие интернет-страшилки, правильно ориентируют людей в медицинском мире, информируют о том, что на самом деле там происходит».
«Вероятно, наступает момент необходимости законодательных решений. Таких, чтобы “эксперты” без соответствующего образования и квалификации в медицинском информационном пространстве стали персонами нон грата», — подчеркивает Башанкаев.
Одна из идей — разработать специальные стандарты для медицинских блогеров.
«Полагаю, что параллельно стоит обсудить меры поддержки для врачей, которые в свое личное время ведут интернет-работу с максимальной пользой для пациентов», — предлагает Горелкин.
«Ситуация сложная. И ее решение скорее должно лежать в плоскости работы с информацией, — сказала “РГ” руководитель юридической службы Национальной медпалаты Лилия Айдарова. — Дело в том, что врачебная деятельность регулируется ФЗ N 323 “Об основах охраны здоровья граждан РФ”, который не допускает консультирование врачами в интернете, в соцсетях. Вместе с тем, как и все граждане, врачи могут высказывать свое мнение. Но 323-й закон не регулирует деятельность “околомедицинских” специалистов, например, травников, что вносит в информационное поле противоречивые и порой недостоверные медицинские оценки, распространяемые “псевдоврачами”.
Конечно, регулировать распространение такой информации необходимо. Но регулировать нужно не саму врачебную деятельность, наделяя врачей дополнительной ответственностью и обязанностями, а именно сам процесс распространения информации, — считает Лилия Айдарова.
«В федеральном законе “Об образовании в РФ” есть определение просветительской деятельности и есть разработанные правительством РФ в 2022 году Правила осуществления просветительской деятельности. Я бы предложила регулирование в части вот такого “медицинского инфоцыганства”, отталкиваясь от просветительской деятельности», — заключила юрист.