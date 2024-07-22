В Госдуме предлагают проверять блогеров, выдающих себя за врачей

На самом деле медицинский блогинг можно считать одним из «ответвлений» телемедицины. Только «ребенок» этот «незаконный». Спрос на дистанционные консультации врачей растет год от года, и законодатели постарались ввести этот процесс в правовое поле: положения о телемедицине были закреплены в Законе «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и начали действовать еще в 2018 году. Но до сих пор многие эксперты и юристы говорят, что особенности оказания медицинской помощи дистанционно оставляют много нерешенных вопросов. Это и качество лечения, и невозможность постановки диагноза без непосредственного осмотра пациента, сбора анамнеза и проведения необходимых исследований, и самая больная тема — вопрос ответственности при неправильном лечении.