Андрей Максимов: На прошлой неделе исполнилось 90 лет со дня рождения Александра Ширвиндта

Я понимал, что без него будет грустно, но не понимал, что его будет не хватать до такой степени. Само присутствие Ширвиндта придавало этой жизни ощущение стабильности и правильности. Он всегда говорил спокойно, и всегда мог все объяснить. Возникало ощущение, что он не просто живет давно, но что он живет всегда. Все видел, всех знал, и на все вопросы у него есть свой ответ.