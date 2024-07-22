Верховный суд объяснил, как можно заставить собственника продать свою часть жилья

Но Верховный суд РФ с коллегами не согласился. Принудительный выкуп возможен, считает ВС. Он отправил дело на повторное рассмотрение. По мнению ВС, здесь возможно применение статьи 252 Гражданского кодекса. По иску семьи апелляция не исследовала несколько принципиально важных вопросов. А именно: может ли родственница реально жить в квартире, не нарушая прав собственников, имеющих большую долю жилья. И есть ли возможность предоставить ей изолированную комнату и есть ли у ответчика интерес в использовании этого имущества. Кроме того, ВС Чувашии не выяснил, сколько на самом деле стоит 1/9 доля квартиры и справедливы ли возражения ответчика относительно предложенной ей истцами суммы компенсации.