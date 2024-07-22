Пляж на Татышев в Красноярске закрыли

Напомним, в Красноярском крае можно посетить официальные пляжи, расположенные в пос. Манский, ул. Весёлый переулок, 1б на р. Мана (Дивногорск), на 3-м км трассы Емельяново-Аэропорт на оз. Семирадское (Емельяновский район), на о. Татышев на р. Енисей (Красноярск), в 6 км от пос. Анаш КВХ «Енисей» (Новосёловский район), в пос. Абан, ул. 1 Мая, 1 В на р. Абан (Абанский район), в микрорайоне Заозёрный на Кантатском водохранилище (Железногорск).