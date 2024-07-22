Вучич: Запад готовится к войне с Россией быстрее, чем многие думают

«Будут ли? Думаю, что люди на Востоке, в России и Сербии обманываются, когда думают, что не будут, — сказал сербский лидер. — Это они в данный момент не готовы, но думаю, что будут готовы и что готовятся к конфликту с Россией намного быстрее, чем многие хотят видеть».