Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич: Запад готовится к войне с Россией быстрее, чем многие думают

Источник: Российская газета

Страны Запада ведут подготовку к прямому столкновению с Россией намного быстрее, чем многие думают. Об этом в эфире TV Pink заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, ЕС и США хотели бы вести военные действия на расстоянии, через кого-то другого, а сейчас к прямому конфликту с РФ не готовы.

«Будут ли? Думаю, что люди на Востоке, в России и Сербии обманываются, когда думают, что не будут, — сказал сербский лидер. — Это они в данный момент не готовы, но думаю, что будут готовы и что готовятся к конфликту с Россией намного быстрее, чем многие хотят видеть».

Вучич добавил, что Сербия в курсе военных приготовлений НАТО и того, как они ведутся.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что победа России на Украине может привести к войне с НАТО. И в связи с этим альянс уже готовится к вооруженному столкновению с войсками РФ.

Российский сенатор Алексей Пушков тогда назвал заявление польского лидера проявлением самонадеянности. Он призвал Дуду подумать, как отнесутся к такому сценарию жители его страны.