Чулпан Хаматова репетирует новый спектакль режиссера Дмитрия Крымова

Постановка рассказывает о российских артистах, оставивших страну и пытающихся найти свое место в мире после начала конфликта на Украине. В спектакле главные роли исполняют Чулпан Хаматова и Максим Суханов. Максим Суханов, известный артист вахтанговской школы, также покинул Россию и сейчас проживает в Германии.