В Красноярском крае годовалая девочка пропала во время ночевки семьи на берегу

Находившаяся под присмотром дяди и тети девочка в возрасте одного года погибла на юге Красноярского края.
Следователи возбудили уголовное дело после трагического инцидента в акватории реки Туба недалеко от поселка Курагино. Жертвой стала малолетняя девочка. Речь идет о причинении смерти по неосторожности, уточнили в региональном главке СК России.
По версии сыщиков, в ночь на субботу девочка с дядей и тетей, их детьми и знакомыми находилась в палаточном лагере на речном берегу. Известно, что накануне вечером взрослые употребляли спиртные напитки. Судя по всему, родственники не уследили за малышкой — проснувшись утром, они обнаружили, что племянница исчезла. Ее тело нашли в воде в нескольких метрах от берега.
Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.