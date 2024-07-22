В Красноярском крае годовалая девочка пропала во время ночевки семьи на берегу

По версии сыщиков, в ночь на субботу девочка с дядей и тетей, их детьми и знакомыми находилась в палаточном лагере на речном берегу. Известно, что накануне вечером взрослые употребляли спиртные напитки. Судя по всему, родственники не уследили за малышкой — проснувшись утром, они обнаружили, что племянница исчезла. Ее тело нашли в воде в нескольких метрах от берега.