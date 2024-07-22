Мэр Братска провёл встречу с коллективом лесоперерабатывающего предприятия ООО «Скорсби»

Встреча состоялась на территории промышленного предприятия в Правобережном районе, где работает около 150 сотрудников. Среди участников были директор Вадим Ковалевский, рабочие и инженерно-технические специалисты.
— Ваше предприятие знаю давно. Вы занимаетесь не только заготовкой и переработкой древесины, но и что очень важно, лесовосстановлением. Не раз были на вашем лесопитомнике, видим что заботитесь о восстановлении, применяете передовые технологии. Пока ежегодно выращиваете около 2,5 млн саженцев, в следующем достигнете 5 млн. Мы не раз с руководство предприятия решали рабочие вопросы. Понимаю, что есть трудности, вызванные санкциями, логистикой, нехваткой железнодорожных вагонов для вывозки продукции и другими факторами. Насколько можем, стараемся помогать. Большую помощь в проблемных ситуациях оказывает губернатор Иркутской области Игорь Иванович Кобзев. Город заинтересован, чтобы предприятие работало стабильно, — отметил Сергей Серебренников.
Некоторые сотрудники проживают в посёлках индивидуальной застройки, поэтому обсуждалась «водная амнистия», объявленная мэром накануне. Участники интересовались возможностью оформления врезки к водопроводу без штрафов.
Действительно, до конца ноября жители индивидуальных частей всех районов города могут обратиться в «Водоканал» для законного оформления подключений, если они ещё не оформлены. Специалисты «Водоканала» будут знать о потреблении воды. Штрафы применяться не будут, главное — оформить всё в соответствии с законом. Это обеспечит стабильное водоснабжение жителей частного сектора.
Также обсуждались вопросы ремонта дорог, газификации, строительства школы в 26-м микрорайоне и аквапарка. Мэр Сергей Серебренников подчеркнул, что региональные и федеральные программы, национальные проекты продолжают действовать, получают финансирование и выполняются поэтапно.
Среди новых программ мэр выделил предстоящий капитальный ремонт школ и детских садов. Во время встречи была озвучена просьба привести в порядок тротуары на улице Маяковского в Гидростроителе. После встречи мэр лично осмотрел состояние тротуаров на этой улице.