Мэр Братска провёл встречу с коллективом лесоперерабатывающего предприятия ООО «Скорсби»

— Ваше предприятие знаю давно. Вы занимаетесь не только заготовкой и переработкой древесины, но и что очень важно, лесовосстановлением. Не раз были на вашем лесопитомнике, видим что заботитесь о восстановлении, применяете передовые технологии. Пока ежегодно выращиваете около 2,5 млн саженцев, в следующем достигнете 5 млн. Мы не раз с руководство предприятия решали рабочие вопросы. Понимаю, что есть трудности, вызванные санкциями, логистикой, нехваткой железнодорожных вагонов для вывозки продукции и другими факторами. Насколько можем, стараемся помогать. Большую помощь в проблемных ситуациях оказывает губернатор Иркутской области Игорь Иванович Кобзев. Город заинтересован, чтобы предприятие работало стабильно, — отметил Сергей Серебренников.