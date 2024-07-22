Социальная сфера Хабаровского края переходит на бережливое производство

В Хабаровском крае по инициативе врио губернатора края Дмитрия Демешина запущен проект «Бережливые технологии в социальной сфере». Его задача — оптимизировать процессы в социальных учреждениях для повышения удовлетворенности медицинскими и социальными услугами жителей края. Пилотами проекта стали Детская городская клиническая поликлиника № 3, Краевая клиническая больница имени профессора С. И. Сергеева и Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов, сообщает ИА AmurMedia со ссылками на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Внедрять бережливые технологии учреждениям помогут эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда — для этой цели на его базе было создано специальное подразделение.
— У Регионального центра компетенций большой опыт внедрения бережливых технологий на предприятиях края. В рамках нацпроекта «Производительность труда» уже более 40 компаний из самых разных отраслей экономики оптимизировали свои процессы, сократили издержки и максимизировали прибыль. Бережливые технологии универсальны и могут быть применены и в социальной сфере. Здесь главная цель — максимальная удовлетворенность пациента, посетителя, клиента. Как сделать так, чтобы человек получил помощь быстро и качественно? Где найти резервы, для того чтобы врач успевал укладываться в отведенное время, а пациенты не просиживали в очередях? Эти задачи и будет решать проект, — рассказал зампред правительства края — министр экономического развития края Виктор Калашников.
Стоит отметить, принципы бережливого производства уже внедряются в социальных учреждениях края. Так, например, в 50 лечебных учреждениях появились открытые регистратуры, зоны комфортного пребывания, колясочные, колл-центры, оптимизируется логистика и маршрутизация.
— Все направлено на то, чтобы пациенту, посетившему лечебное учреждение, было удобно, комфортно. От психоэмоционального состояния пациента зависит многое, в том числе успешность проведения терапии. Внедрение инициатив бережливых технологий поможет повысить уровень обслуживания и удовлетворенности пациентов, избежать потерь, создать позитивный имидж медицинских организаций с учетом современных тенденций. То, что мы зашли в проект, безусловно, важно, это позволит совершенствовать запущенные процессы, — отметила и.о. министра здравоохранения края Наталья Мартыненко.
Сейчас на базе каждого пилотного учреждения сформирована рабочая группа и определены направления предстоящей работы. В 3 детской поликлинике будут оптимизированы процессы приема пациента, в 1 горбольнице — процессы плановой госпитализации, в центре социальной реабилитации инвалидов — процессы получения услуг по реабилитации.
— В любом социальном учреждении есть зоны, требующие улучшений. Это и ожидание посетителей для получения услуги, это пересечение потоков здоровых и больных пациентов, длительная, сложная логистика. Задача экспертов Дивизиона — не только помочь выявить потери и внедрить улучшения, но и обучить сотрудников оптимизировать рабочие процессы самостоятельно, — рассказала руководитель Дивизиона по внедрению бережливых технологий в социальной сфере Регионального центра компетенций Светлана Житихина.
По итогу реализации проекта в каждом учреждении появится собственный проектный офис и внутренний тренер по бережливому производству. Все это поможет организации оптимизировать в дальнейшем остальные участки своими силами.
Эксперты Дивизиона будут курировать пилотные учреждения до конца 2024 года. Далее наработанные технологии планируется масштабировать на другие организации.
Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина все государственные и муниципальные организации социальной сферы к 2030 году необходимо охватить проектами по повышению производительности труда. Первые итоги регионального проекта «Бережливые технологии в социальной сфере» жители края смогут ощутить на себе уже к концу этого года.