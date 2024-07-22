Социальная сфера Хабаровского края переходит на бережливое производство

— У Регионального центра компетенций большой опыт внедрения бережливых технологий на предприятиях края. В рамках нацпроекта «Производительность труда» уже более 40 компаний из самых разных отраслей экономики оптимизировали свои процессы, сократили издержки и максимизировали прибыль. Бережливые технологии универсальны и могут быть применены и в социальной сфере. Здесь главная цель — максимальная удовлетворенность пациента, посетителя, клиента. Как сделать так, чтобы человек получил помощь быстро и качественно? Где найти резервы, для того чтобы врач успевал укладываться в отведенное время, а пациенты не просиживали в очередях? Эти задачи и будет решать проект, — рассказал зампред правительства края — министр экономического развития края Виктор Калашников.